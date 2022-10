Advocaat Nibte: ‘Absoluut geen drugs aangetroffen bij Saya’

“Er gaan geruchten rond, dat Jean ‘Saya’ Mixon reeds op vrije voeten is. Niks is minder waar; hij is nog steeds in detentie.” Dat zegt zijn advocaat Maureen Nibte tegen Waterkant.Net, over haar cliënt die afgelopen vrijdag werd aangehouden.

De raadsvrouw geeft verder aan onze redactie te kennen, dat er absoluut geen drugs bij de ondernemer zijn aangetroffen. “Geen grammetje. Hij wordt volgens de inverzekeringstelling verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, overtreding van de vuurwapenwet en deelneming aan een criminele organisatie”, aldus Nibte.

Vanwege het contactverbod van acht dagen heeft de advocate hem niet gesproken. Ze geeft ook aan dat ze nog niet weet of cliënt de verdachtmakingen erkent of ontkent.

Voorts geeft Nibte aan dat ze met betrekking tot Overtreding Vuurwapenwet niet precies weet wat er is aangetroffen. “Het kan om een of meer vuurwapens gaan, maar het kan evengoed gaan om lege patroonhulzen, of om een gasbuks, ik weet het niet”, aldus mr. Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.