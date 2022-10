32-jarige verdachte kappartij meldt zich bij de politie

De 32-jarige verdachte W.A. heeft zich vrijdagavond aangemeld bij de politie van Bronsweg. Woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop, deelt mee, dat de man vrijdagmiddag op Kraboedoi in Brokopondo een andere man heeft gekapt met een houwer.

De aanleiding daartoe betrof een oude vete om een gouddal. Na het geval trof de politie de nodige interventies om de verdachte op te sporen. “Kennelijk werd het de verdachte te heet onder de voeten en meldde hij zich aan bij de politie van Brownsweg”, aldus Bisschop.

De man werd terstond aangehouden en is na voorgeleid te zijn bij een hulpofficier van justitie, na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het slachtoffer is nog onder medische behandeling.

De houwer is vooralsnog niet achterhaald.