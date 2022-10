22-jarige jongeman dood na steekpartij

De politie in Suriname is bezig met een onderzoek, waarbij de 22-jarige Gilbert C. vannacht is komen te overlijden na een steekpartij.

Volgens Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie, blijkt uit het voorlopig onderzoek dat het latere slachtoffer in de late avond van zaterdag in gesprek was met drie mannen voor een winkelpand aan de Tout Luit Faut Middenweg.

Vermoedelijk is het slachtoffer door één van de mannen met een scherp voorwerp in zijn borstkas gestoken.

De politie van Houttuin kreeg een melding dat voor de winkel een slachtoffer met een steekverwonding in zijn borstkas op de grond lag. Een ambulance werd ingeschakeld, die het slachtoffer omstreeks 23.30 uur vervoerde naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

“Hij kwam echter omstreeks 02.00 uur daar te overlijden, ten gevolge van de verwonding. De politie werkt met voortvarendheid om klaarheid te brengen in deze zaak”, aldus de woordvoerder.