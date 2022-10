Vijftal mannen aangehouden voor overtreding van de Jachtwet

Leden van de dienst ‘s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer in Nickerie hebben tijdens controlewerkzaamheden op zondag 2 oktober te Wageningen lijn 5, vijf manspersonen aangehouden. De mannen waren in het bezit van: één grote Amerikaanse zilverreiger; 209 stuks kwie-kwie’s; 8 emmers elk (15 liters) krobia’s en patakka’s; niet toegestane sleepnetten en een jachtgeweer.

Vanwege overtreding van de Jachtwet; de vuurwapenwet; de visstandsbeschermingswet; en de wet economische delicten is een proces-verbaal opgemaakt. De jachtbuit (de gedode grote Amerikaanse zilverreiger), de gevangen vissen, de sleepnetten en het jachtgeweer zijn voor verder afhandeling overgedragen aan de politie van het ressort Wageningen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de vissen geschonken aan sociale instellingen. De zaak is buiten proces afgehandeld waarna de 5 verdachten na betaling van een boete van SRD 16.000 zijn heengezonden.

Amerikaanse zilverreigers behoren volgens de Jachtwet tot de totaal beschermde diersoorten in Suriname. De grote Amerikaanse zilverreiger (Ardea alba) is een grote, witte reiger met een gele snavel en zwarte poten. Deze reigers komen in grote groepen voor in lagunes, gebieden met grote oppervlaktes, open wateren en in rijstpolders.

Verder komen ze ook voor langs rivieren tot ver in het binnenland. Hun voedsel bestaat vooral uit vissen en insecten. In rijstpolders eten ze kleine knaagdieren zoals muizen en op begroeide zandstranden bestaat hun voedsel uit sprinkhanen en hagedissen. In de grote regentijd broeden ze zowel met kleinere reigers (sabaku’s) als met andere reigersoorten in kolonies. Ze broeden in de jonge parwa vlakbij zee en ook samen met de Sokoi reigers in oude parwabossen, nabij gebieden met veel open water (Matapica, Wageningen).

De dienst ‘s Lands Bosbeheer wil benadrukken dat het verboden is om op beschermde diersoorten te jagen, pogen te jagen, doden, vangen, het dier of delen ervan in uw bezit te hebben, kopen, ten verkoop aan te bieden, verhandelen en ten geschenke aan te bieden.

Ten overvloede brengt de dienst ook onder de aandacht van het publiek dat het verboden is binnen de Surinaamse openbare wateren anders dan met een hengel of met een handlijn te vissen. Hiervoor is er schriftelijke toestemming nodig van de directeur van Landouw, Veeteelt & Visserij (LVV).