Verdachte die autoruit inslaat in vrijheid gesteld

De verdacht H.R., die op maandag 3 september in verzekering was gesteld voor vernieling van een voorruit van een pick-up, is donderdag bij zijn voorgeleiding op het Parket door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld.

De aanhouding en inverzekeringstelling heeft plaatsgevonden, omdat H.R. bij een stap-borrelavond mot kreeg met anderen, waarbij hij een voorruit van een Isuzu D-Max heeft vernield.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie kon zich terugvinden in de aangehaalde spijtbetuiging voor de vernieling, de garantie tot terugbetaling binnen een afgesproken periode en het betalen van een transactie boete.

H.R. mocht donderdag naar huis.