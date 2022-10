Overleden Haïtiaanse man reeds begraven in Suriname

De Surinaamse politie bracht op vrijdag 7 oktober 2022 een bericht naar buiten, waarin zij nabestaanden van een in Suriname overleden Haïtiaanse man die in het mortuarium lag, opriep om contact op te nemen voor zijn begrafenis.

“Een merkwaardige oproep“, aldus de nieuwbakken Consul Generaal van Haïti in Suriname. De overleden meneer in kwestie, de 66-jarige Andre Vital, is namelijk op diezelfde vrijdag 7 oktober 2022 al naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Terwijl de politie nog op zoek was naar nabestaanden, werd Vital begraven in Paramaribo. Zijn uitvaart werd mogelijk gemaakt door het Consulaat Generaal van Haïti in Suriname. In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net gaf de consul aan dat er daarbij hulp is gekregen van een pastor uit Haïti.

Familieleden van Andre Vital zijn niet gevonden. De overleden man zou meer dan 40 jaar in Suriname hebben gewoond en heeft zover bekend geen kinderen.