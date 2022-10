Lichaam Robby Grootfaam in Nederland, uitvaart komende week

Afgelopen maandag is het lichaam van Robby Grootfaam, die vorige maand in Suriname onder verdachte omstandigheden kwam te overlijden, aangekomen in Nederland.

De uitvaart van de heer Grootfaam vindt komende week plaats. De familie heeft hiervoor deze inzamelingsactie opgezet.

Justitie in Suriname heeft het lichaam vorige week vrijgegeven. Vernomen wordt dat uit sectie is gebleken dat de 77-jarige Surinaamse Nederlander door verdrinking om het leven is gekomen.

Grootfaam was op 11 september op de luchthaven van Suriname aangekomen en naar buiten gelopen, waarna hij spoorloos verdween. Vier dagen later op 15 september, de verjaardag van zijn dochter, werd zijn ontzielde lichaam in het water aangetroffen.

Er zijn nog zoveel vragen over wat er zich heeft afgespeeld. Voor nu heeft de familie even rust.