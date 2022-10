Krishan Harkhoe gepromoveerd tot doctor in de ingenieurswetenschappen

Krishan Harkhoe heeft op vrijdag 7 oktober zijn proefschrift “Neuro-inspired Photonic Computing” aan de Vrije Universiteit Brussel verdedigd en promoveert hiermee tot doctor in de ingenieurswetenschappen.

Zijn onderzoek is gericht op het uitwerken en verbeteren van een fotonisch computer. In andere woorden verrichtte hij onderzoek naar een computer die op licht werkt in plaats van elektriciteit. Deze op licht gebaseerde computer neemt heel veel inspiratie uit hoe het menselijk brein informatie verwerkt. Het brein bestaat namelijk uit een uitgebreid netwerk van neuronen (hersencellen), die complexe transformaties kunnen uitvoeren op de informatie die het brein ontvangt.

Deze complexe transformaties kunnen dan op hun beurt gebruikt worden om mee te rekenen of conclusies uit te trekken. Vandaag de dag wordt dit nagebootst in artificiële neurale netwerken en ze hebben hun kracht en veelzijdigheid al bewezen. Het kan overal teruggevonden worden, van netflix movie recommendations tot de gezichts- en spraakherkenningsfuncties in smartphones. Echter hebben deze artificiële netwerken heel veel tijd en energie nodig om getraind te worden, omdat deze vaak op traditionele elektronische computers met digitale logica gesimuleerd worden.

Harkhoe heeft getracht om een dedicated hardware platform met fotonische systemen te creëren, zodat de netwerken niet meer met digitale logica gesimuleerd hoeven te worden, maar rechtstreeks op fysieke systemen gedraaid kunnen worden. Dit bespaart heel veel tijd en energie.

Dr. ir. Harkhoe is geboren en getogen in Paramaribo, waar hij dus ook gestudeerd heeft tot zijn Bachelorgraad. Hij is oud-leerling geweest van OS-II Welgelegen, C.R. Froweinschool en het Mr. dr. D. C. de Miranda lyceum. In 2014 haalde hij zijn BSc diploma in Elektrotechniek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Hierna kwam hij in aanmerking voor een scholarship van het Caribu Erasmus-Mundus project om verder te studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze kans greep hij met beide handen en haalde binnen 2 jaren zijn Mastergraad in Photonics Engineering met de onderscheiding cum laude. Zijn Masterthesis won de derde plaats in de ie-net prijzen waar studenten uit Vlaamse Universiteiten aan meedoen. Dankzij overweldigend steun van Surinamers op Facebook, won hij ook de persprijs.

Binnen de vakgroep waar hij zijn Masterproef mocht uitvoeren, kreeg hij de kans om verder onderzoek te doen als doctoraatstudent en te assisteren met de lessen voor bachelor- en master studenten aan de Vrije Universiteit Brussel.