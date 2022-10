Brug over Demerara rivier in Guyana onbruikbaar na aanvaring door olie tanker

In Guyana is een belangrijke brug onbruikbaar geworden en gesloten, nadat een schip in aanvaring kwam met de brug. Het gaat om de Demerara Harbour Bridge die werd geramd door het schip MV Tradewind Passion.

De Demerara Harbour Bridge is een pontonbrug over de Demerararivier in Guyana, even ten zuiden van de hoofdstad Georgetown. Het is een tolweg die het westelijk gedeelte van het buurland van Suriname verbindt met het oostelijk gedeelte.

Het schip, de MV Tradewind Passion, is een olie/chemische tanker die in 2008 werd gebouwd en vaart onder de vlag van Panama. Het vertrok woensdag vanaf Trinidad & Tobago richting Guyana.

Een gezamenlijk team van ambtenaren van de regering en de particuliere sector, waaronder ministers, was afgelopen nacht ter plaatse om de problemen in de kortst mogelijke tijd te herstellen.

Er is een taxatie gemaakt om de volledige omvang van de schade vast te stellen. Zodra deze beoordeling is afgerond, wordt het publiek op de hoogte gehouden.