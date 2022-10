Beveiligingscamera registreert diefstal door security guards bij Yokohama

Drie security guards bij Yokohama hebben in vereniging ongeveer 80 meter aan kabel weggenomen uit een magazijn aan de Sir winston Churhillweg in Suriname. De waarde van de kabel bedraagt 100 USD per meter.

De gestolen kabel werden vervolgens verkocht voor 9.500 SRD waarna de opbrengst werd verdeeld.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie, geeft aan dat de verdachten door de mand zijn gevallen omdat hun handelingen zijn vastgelegd met het camera systeem van het bedrijf.

De verdachten, twee mannen K.J. (34), L.E. (31) en de 29-jarige vrouw T.J., zijn na te zijn aangehouden voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn ze in verzekering gesteld. De zaak wordt verder onderzocht door politie Houttuin.