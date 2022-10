Vals DNV pasje en vuurwapen aangetroffen bij verdachte verduistering

De verdachte Djaising G., tegen wie aangifte was gedaan ter zake verduistering van een bedrag van 20.000 euro, is woensdag in het verzorgingsgebied van Munder door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

De verdachte werd na te zijn aangehouden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Gaande het onderzoek werd een vals pasje van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname en een vuistvuurwapen bij de verdachte aangetroffen en in beslag genomen.

De politie Munder heeft de zaak inmiddels overgedragen aan Recherche Paramaribo, die zaak in verder onderzoek heeft.