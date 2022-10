Tanicha Narain namens Suriname naar modellen verkiezing in Turkije

Van 12 tot 17 oktober 2022 vindt de modellen-pageant ‘Top Model of Universe’ plaats in Istanbul, Turkije. Ook Suriname doet mee en zal daarbij vertegenwoordigd worden door de 19-jarige Tanicha Narain. Dat meldt Jermain Tjin-A-Koeng, oprichter van Tropical Beauties Suriname.

Tanicha is 3e jaars student van de Algemene Middelbare School en heeft diverse titels op haar naam staan zoals Miss Teen Caribbean Suriname, Miss Teen International Suriname en Miss Teen Ultra Continental Suriname.

Er zullen circa vijftig model/missen en ongeveer even veel model/misters mee doen voor de titel van Top Model of Universe Miss & Mister. Tijdens hun week verblijf in Turkije zullen de kandidaten voorbereidingen treffen voor de finale avond, ook zullen zij meedoen aan fashionshow in kleding van Turkse designers en zullen zij kennismaken met de stad Istanbul via een boottocht.

Winnaars van Top Model of Universe krijgen diverse modellen contracten en een geldbedrag en zullen de hoofdmodellen zijn tijdens Marrakesh Fashion week en Fashion week Turkije. Daarnaast krijgen ze ook de kans officieel onder management contract te staan van een top internationaal modellenbureau.

Tanicha is deze week vertrokken naar Turkije. Ze bedankt een ieder die haar heeft ondersteund in haar traject naar Top Model of Universe.