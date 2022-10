Marronleiders houden Gran Krutu over wateroverlast binnenland Suriname

Marronleiders in Suriname zullen zich in een ‘gran krutu’ buigen over de repeterende overstromingen in verschillende delen van het binnenland. Het thema van de krutu is ‘Wateroverlast en de gevolgen daarvan voor het binnenland’. Deze bijzondere vergadering zal op zondag 9 oktober 2022 plaatsvinden het gebouw van de Stichting Buurtwerk Latour (Stibula) aan de Tigristraat # 7. De krutu vangt aan om 10:00 ‘s morgen.

Dit overleg wordt door de Stichting 10 Oktober 1760 georganiseerd en past geheel in het thema bij de herdenking van de vredestraktaten (10 oktober 1760), namelijk ‘Taki Fiti Du’ (overleggen, overeenstemmen, uitvoeren). De coördinatie van de krutu is in handen van hoofdkapitein John ‘Lesina’ Sentanie.

De granmans van Ndyuka, Saamaka, Pamaka, Matawai en Kwinti zullen elk een kleine delegatie naar Paramaribo afvaardigen, terwijl zijzelf de krutu via zoom zullen bijwonen en toespreken. De meeting maakt deel uit van het feestprogramma van de stichting en zal plaatsvinden aan de vooravond van de viering van de Dag van de Marrons (10 oktober).

Het feestprogramma van de stichting startte op zondag 2 oktober met een lezing van dr. Eric R. Jagdew in de Stadszending, en ging over de inhoud en de status van de afzonderlijke vredestraktaten tussen de toenmalige koloniale overheid enerzijds en de Marrons en Inheemsen anderzijds.

In de vroege ochtend (06:00 uur) van 10 oktober 2022 zal er een traditionele gebedsdienst en plengoffer plaatsvinden te Nyun Combé, gevolgd door een kranslegging en toespraken op het Plein van 10 Oktober 1760.