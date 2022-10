Black Achievement Month oktober wordt afgesloten met Award uitreiking

Deze week is de Black Achievement Month weer van start gegaan, welke jaarlijks in de maand oktober wordt gehouden. Het festival heeft als doel de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten.

De bedoeling van Black Achievement Month is ondermeer het zichtbaar maken van rolmodellen. Dit jaar is het thema ‘Verbeeld je!’ Daarmee is ook de toon gezet om niet alleen te kijken naar verbale communicatie, maar iets meer naar beeldende kunst, dans, film en alles wat visueel is

Er is een uitgebreid programma, met als afsluiting de uitreiking van de Black Achievement Awards op 31 oktober 2022. Deze awards worden uitgereikt aan personen die in hun professie of anderszins excelleren, te weten: Sport, Kunst en Cultuur, Wetenschap en Onderwijs, Mens en Maatschappij.

Tevens wordt elk jaar een Ouevreprijs uitgereikt aan een persoon die geurende een lange periode heeft geëxcelleerd in zijn of haar beroep en hiermee een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving. Een speciale jury kiest de winnaars.

Vorig jaar kreeg de in Suriname geboren actrice en presentatrice Gerda Havertong de Oeuvre Award. De overige winnaars waren toen: