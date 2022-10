Weer illegale landingsbaan in Suriname in opdracht OM vernietigd

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit waaronder de (transnationale) drugs criminaliteit is een prioriteit van het Surinaamse Openbaar Ministerie. In dat kader werd in opdracht van het OM wederom een illegale landingsbaan in Suriname vernietigd.

Het gaat om een landingsbaan gelegen te Goliath in het district Sipaliwini welke door het Justitieel Interventie Team (JIT) met ondersteuning van het Nationaal Leger onklaar is gemaakt.

Zoals eerder is aangegeven, zal het Openbaar Ministerie dit beleid voortzetten door de overige illegale landingsbanen die gebruikt worden voor o.a. drugs droppingen onklaar te maken.

Vorige maand werd ook een illegale landingsbaan te Tibitie, waar een twee-motorig vliegtuig werd aangetroffen, vernietigd.