Politieagent schietincident bij pand Yokohama in vrijheid gesteld

De agent van politie L.A., die op zondag 15 mei 2022 was aangehouden nadat hij een security guard in zijn been had geschoten aan de Tourtonnelaan, is op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira dinsdag 4 oktober in vrijheid gesteld.

De verdachte was in privé verband bezig, toen hij door een bewaker van Yokohama werd belaagd. Daarbij werd ook zijn verkooptent vernietigd. Als gevolg van deze handelingen was de agent op een gegeven moment genoodzaakt om vuurwapengeweld aan te wenden.

Dit speelde zich rond 06.30u af aan de Tourtonnelaan in Suriname. De politieman in burger had een verkooptent opgezet, voor het pand van Yokohama aan bovengenoemde straat. De security guard zou de man hierop hebben aangesproken.

Er ontstond hierover een woordenwisseling tussen die twee. Dit escaleerde, waarbij de agent boos werd en zijn dienstwapen trok. Hij loste daarmee een schot in de richting van de wachter, die in zijn bovenbeen werd geraakt.

In verband met het onderzoek werd de agent in verzekering gesteld. Eergisteren, bij de behandeling van de strafzaak werd de politieman in vrijheid gesteld. Op dinsdag 1 november wordt de zaak voortgezet.