Man die gestrande bromfietser hulp biedt steelt brom tijdens testrit

Een bromfietser met pech is vanmorgen rond 08.00u bestolen van zijn bromfiets. Dit gebeurde ter hoogte van ‘Vabibrug’ aan de Industrieweg Zuid in Suriname, door een man die hem hulp bood.

Het latere slachtoffer kreeg problemen met zijn vervoersmiddel. Hij stopte langs de weg om het euvel op te lossen. Op een gegeven moment liep een man voorbij, die de bromfietser een helpende hand bood.

De eigenaar dacht dat hij een engel had ontmoet, die hem uit zijn nood kwam helpen. De helpende man repareerde de bromfiets, waarna hij de eigenaar vroeg om een testrit om te kijken of alles goed was.

De bromfietser was allang blij dat zijn vervoer intussen was gefikst en dat hij zijn weg verder kon vervolgen. Hij ging dus akkoord met de testrit. Hij keek lelijk op z’n neus, want de man die onder de mom van testrit met de bromfiets wegreed kwam nooit meer terug.

De benadeelde wachtte als een gek op hem, maar de man kwam niet opdagen. Uiteindelijk schakelde de bromfietser de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de ‘reddende engel’ ontbreekt nog steeds elk spoor.