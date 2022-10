ABOP’er Sampie vindt het niet kunnen dat Hindoestanen domineren bij studie geneeskunde

ABOP parlementariër Edgar Sampie heeft zich deze week onsterfelijk belachelijk gemaakt, door in een posting de suggestie te wekken dat een bepaalde groep mensen voorgetrokken wordt bij de selectie van geneeskunde studenten.

Sampie publiceerde een lijst van geselecteerde studenten voor het komend collegejaar, waarop te zien is dat meer dan 80% van de geselecteerden voor de studie geneeskunde van Hindoestaanse afkomst is. “Als ik iets zeg, ga je horen dat ik discrimineer. Maar dit kan niet. Zijn het alleen deze mensen die belangstelling hebben voor studie in de geneeskunde?” vroeg hij zich af.

Het DNA-lid impliceert hiermee dat er sprake zou zijn van discriminatie, hetgeen volgens de Anton de Kom Universiteit van Suriname compleet onterecht is. Volgens Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Universiteit, is er een transparante selectieprocedure.

De eerste 30 studenten worden gekozen op basis van hun prestaties en cijfers. De overige 30 worden middels een lotingsysteem gekozen. Daarom is de beschuldiging van discriminatie zeer, zeer onterecht, zegt Venetiaan tegen ABC Nieuws.

Beluister hieronder het gesprek met Venetiaan: