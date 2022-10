Security guard beschoten bij mislukte overval op goudzoekerskamp

Een security guard op een goudzoekerskamp in Suriname, is afgelopen nacht in zijn linkerbeen geraakt door een schot uit een jachtgeweer. Dit gebeurde omstreeks 04.30u bij een kamp op neuten te Brownsweg.

Het slachtoffer zei in gesprek met een van de aanwezige goudzoekers dat hij alleen beneden was, toen de overvallers het kamp bestormden. Drie van zijn collega’s waren boven.

De overvallers hebben niets kunnen buitmaken, maar ze hebben wel op de guard geschoten. Nadien vluchtten ze weer het bos in.

Het beschoten slachtoffer werd naar Medische Zending vervoerd voor onderzoek. De politie van Brownsweg werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Het slachtoffer verkeerd volgens zijn collega buiten levensgevaar.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.