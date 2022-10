Man op woonadres tijdens feest neergestoken

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 oktober is een man op zijn woonadres, tijdens een feestje neergestoken. Dit gebeurde omstreeks 04.45u aan het Molenpad in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat er op voormeld adres een feestje gaande was, waarbij er op een gegeven moment een woordenwisseling ontstond, die ontaardde in een steekpartij. De steekgrage verdachte verliet na de steekpartij meteen de plaats.

De politie van Nieuwe Haven werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij liep een steekverwonding op in zijn borststreek.

Volgens de Surinaamse politie verkeert het slachtoffer buiten levensgevaar. Aan de opsporing van de verdachte wordt naarstig gewerkt.