Ex-vriend die Shella vermoorde door 62 keer te steken krijgt zwaardere straf dan eis

De man die zijn 30-jarige ex-partner Shella begin dit jaar in Rotterdam doodstak in het bijzijn van haar kinderen, krijgt een zwaardere straf van de rechtbank dan was geëist. Hij krijgt geen 12, maar 18 jaar gevangenis met tbs en dwangverpleging, omdat er sprake is van moord en geen doodslag.

Garland van der K. bracht het slachtoffer uiteindelijk 62 steekwonden en 23 snijletsels toe. Hij had haar eerder ook al bedreigd en schreef in een ap bericht: “Op een dag knal of steek ik je dood. Over twaalf jaar ben ik weer buiten.”

De rechtbank vindt dat de Rotterdammer niet in een opwelling reageerde toen hij de vrouw met tientallen messteken om het leven bracht. Hij wist waar hij mee bezig was en ging er zelfs mee door, nadat het zoontje van de vrouw had geprobeerd hem van zijn moeder af te trekken, schrijft het Algemeen Dagblad.

“Tijdens het steken van zijn partner is de verdachte door de zoon van het slachtoffer gestoord. Die heeft een poging gedaan om de verdachte van het slachtoffer af te trekken. De verdachte is toen opgehouden met steken en heeft de jongen gezegd dat hij dit niet moest doen en rustig moest blijven. Toen de jongen vervolgens naar de balkondeur liep om hulp te roepen, heeft de verdachte dit nogmaals gezegd. Daarna ging hij door met steken”, aldus de rechter.

De kinderen van Shella – een zoon en dochter – van destijds 13 en 3 jaar hebben de steekpartij gezien. Ze hebben een posttraumatische stressstoornis opgelopen en zullen naar verwachting nog lange tijd grote psychische schade ondervinden van de weerzinwekkende gebeurtenis. Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn, zei de rechter.