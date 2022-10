Een kerkganger in Suriname ontdekte zondag bij bezoek aan een kerk te Latour, een grijszwart vuistvuurwapen met lege patronenhouder.

Na de ontdekking schakelde de aangever meteen de politie van Latour in, die op haar beurt ter plaatse toog. Het wapen werd door de politie in beslag genomen.

Het is vooralsnog niet bekend aan wie het wapen toebehoord en of er een misdrijf ermee is gepleegd.

Het onderzoek duurt voort.