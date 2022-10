VIDEO: ‘Steeds meer mensen in Nederland wonen in hun auto’

De hoge huizenprijzen maar ook de alsmaar stijgende kosten van energie in Nederland hebben gezorgd voor een nieuw fenomeen: mensen die noodgedwongen in hun auto wonen.

Afgelopen maand onderzocht RTL nieuws deze nieuwe vorm van dakloosheid. Hoewel het verboden is, blijkt dat naar schatting een paar honderd mensen ‘in hun auto of busje wonen. Een paar voorbeelden zijn te zien in bovenstaand filmpje van de zender.

Deskundigen verwachten dat het er steeds meer worden door de groeiende armoede en de woningnood.

Lees meer hierover bij RTL Nieuws.