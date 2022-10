VIDEO: Bijlmer vliegramp vandaag 30 jaar geleden

Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat een Boeing 747 van luchtvaartmaatschappij El Al op zondagavond 4 oktober 1992 neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer.

De ramp kostte aan ten minste 43 mensen het leven, onder wie de driekoppige bemanning en de enige passagier van het vliegtuig. Het was een traumatische gebeurtenis die diepe sporen heeft achtergelaten.

Een van de overlevenden was de in Suriname geboren Pa Sem, die Het Groentje in de flat Groeneveen beheerde. Hij rende het verzengende vuur in en redde een kind. Pa Sem liep verschrikkelijke brandwonden op en was drie weken buiten bewustzijn. Hij overleed in 2008 en in 2017 werd een brug in de Bijlmer naar hem vernoemd.

Wat in eerste instantie lijkt op een noodlottig ongeval, roept later veel vragen op. Waarom bevonden zich mannen in witte pakken op de plek van de ramp? Ook zij er afwijkingen tussen de radar, zwarte doos en de daadwerkelijke route die gevlogen is en was er geen voice recorder.

Vanmiddag is de officiële herdenking bij Het Groeiend Monument in de Bijlmer, die van 17.00u – 18.45u live wordt uitgezonden.

In de aanloop naar vandaag is vanaf 29 september de serie Rampvlucht te zien op NPO 1. Het is een vijfdelige serie van de KRO-NCRV over de Bijlmerramp. Ook zijn er tentoonstellingen over de vliegramp bij het Amsterdam Museum en Imagine IC zijn te zien t/m 21 mei 2023.