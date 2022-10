Vakbeweging en bedrijfsleven blazen acties dinsdag af

De vakbeweging en het bedrijfsleven in Suriname hebben een voorgenomen werkneerlegging op dinsdag 4 oktober om 11.00u, afgeblazen. De actie was aangekondigd naar aanleiding van de verhoging van de energietarieven door het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Maandag is er naar aanleiding van brieven van C-47 en de VSB een meeting geweest met de regering, die vertegenwoordigd werd door de ministers van BIBIS, Arbeid, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Van de vakbeweging waren aanwezig C-47, PWO, MOEDERBOND en OSAV CLO, COL en FOLS. En van het bedrijfsleven waren VSB en ASFA aanwezig.

De voorzitter van C-47 heeft aangegeven dat er geen reactie gekomen is op een schrijven aan de president, waarna de Assemblee van de Arbeid afgelopen vrijdag het besluit genomen heeft om het werk op dinsdag 4 oktober om 11.00u neer te leggen.

De eis is aanhouding van de verdere verhoging van de energietarieven tot dat het bedrijf EBS is doorgelicht en er een kosten efficiënte berekening is gemaakt door deskundigen.

Na afstemming met de president maandag, is besloten de verhoging aan te houden en een werkgroep in te stellen waarin ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en het bedrijfsleven zitting hebben. Binnen een maand moet deze werkgroep de berekeningen rond hebben, waarna er besluiten zullen volgen over de verhoging.

De EBS zal per direct worden geïnformeerd om de doorgevoerde verhoging aan te houden. Dit houdt in dat aan het eind van de maand oktober men niet het nieuwe tarief zal betalen. Het voorgaande houdt dus in dat de actie van dinsdag 4 oktober wordt afgeblazen.