Met draaiende motor geparkeerde auto gestolen en teruggevonden

Afgelopen zondag is een man weggereden met dit voertuig, dat met draaiende motor voor een winkel aan de Latourweg in Suriname was achtergelaten. De auto, een Toyota Blade, is hedenmorgen aan de Kinderdeelweg onbeheerd aangetroffen.

Volgens de aangever dacht hij om even snel wat inkopen te doen. Toen hij terugkeerde zag hij dat een man met zijn wagen wegreed. Hij schakelde toen de politie van Latour in, die een onderzoek instelde.

Dinsdagmorgen omstreeks 08.30u werd de desbetreffende auto op de voormelde weg onbeheerd aangetroffen en naar het politiebureau gesleept. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.

De Surinaamse politie heeft herhaaldelijk gewaarschuwd om voertuigen niet met draaiende motoren en waardevolle spullen achter te laten, want inbraken in auto’s en diefstallen van voertuigen zijn schering en inslag.