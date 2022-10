In Suriname gezochte rapper Joey AK aangehouden in Amsterdam

In Amsterdam Zuidoost is vanmorgen de in Suriname gezochte rapper Joey AK aangehouden. Naast Joël H. zijn ook acht anderen opgepakt, onder wie rapper Bigidagoe. De negen verdachten zijn aangehouden voor het ontvoeren van een 27-jarige man, melden Amsterdamse media.

Bij de ontvoering op 3 september zou de man in een busje zijn geduwd, waarna hij daar enige tijd vast zou zijn gehouden. Na een worsteling wist hij uiteindelijk te ontsnappen en heeft daarna aangifte gedaan.

De aanhouding van Joey Ak heeft dus niets te maken met het bericht van de Surinaamse politie, die hem op de opsporingslijst plaatste voor een schietpartij bij een tankstation in Paramaribo van afgelopen augustus. Het Parool schrijft dat hij daar op dat moment was voor een begrafenis van zijn oma, maar dat hij alle betrokkenheid ontkent.

H. was pas kort onder voorwaarden vrij uit de gevangenis waar hij een celstraf had uitgezeten voor zijn rol bij het laten ontvoeren en mishandelen van een vrouw en haar twee jonge kinderen uit Amsterdam-Noord. Ze had volgens hem geld van hem gestolen.