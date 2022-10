Gail Eijk gaat aan de slag voor Sun Web Tv

De Surinaamse journaliste en presentatrice Gail Eijk gaat aan de slag voor Suriname U-News, waar ze Web TV reportages gaat maken over actuele zaken. Dat maakte ze vandaag zelf bekend.

De 50-jarige Eijk nam op 1 oktober afscheid van de STVS, waar ze in 2018 ging werken na een carrière van 13 jaar bij Apintie. Bij die zender maakte ze live-verslagen van actuele items, waaronder ook van ongelukken, en aanrijdingen. Ze was hiervoor 24 uur per dag oproepbaar.

Over haar vertrek bij de STVS zei ze “Vanaf 1 oktober ben ik weer op het veld; it is where I belong”.

Na haar vertrek ging het gerucht dat ze voor D-TV Express, dat in januari 2021 van start ging en ook web Tv reportages maakt, aan de slag ging. Dat blijkt nu de nieuwe concurrent Sun Web TV te worden.