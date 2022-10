Douaneambtenaren aangehouden in onderzoek naar internationale drugsorganisatie

Het Justitieel Interventieteam (JIT) heeft maandag de douaneambtenaren Cedrick B. en Faizel P. aangehouden, in verband met een onderzoek naar een internationale organisatie die zorgt voor uitvoer van drugs.

De mannen worden in verband gebracht met een onderzoek, waarbij een Turkse crimineel in de maand juni van het jaar door het Justitieel Interventie Team in Suriname werd aangehouden en in verzekering werd gesteld.

De Turk is vermoedelijk een belangrijke spil in een groot internationaal opererende crimineel netwerk, dat zich onder andere met illegale drugshandel en witwaspraktijken bezighoudt.

Vernomen wordt dat Faizel intussen is heengezonden, maar Cedrick in arrest blijft. Tegen hem is er contactverbod gelast. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.