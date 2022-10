75-jarige man schoot verslaafde dood omdat die vaker in zijn woning zou hebben ingebroken

De 75-jarige Franklin C., die vorige week de 38-jarige Martin Moor doodschoot aan de Verlengde Keizerstraat, zou dat vermoedelijk gedaan hebben omdat hij van mening was dat het slachtoffer vaker zou hebben ingebroken in zijn woning. Volgens het Korps Politie Suriname was de doodgeschoten man verslaafd aan drugs. De verdachte ontkent de man te hebben geschoten.

De politie van het bureau Munder en andere politie-eenheden deden na de melding van een schietincident met dodelijk afloop de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst werd het slachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde aan de Dinastraat die grenst met de Verlengde Keizerstraat aangetroffen. Een arts stelde officieel de dood van de man vast.

Volgens verklaring van buurtbewoners, begaf de 75-jarige schutter Franklin C. zich na de daad met het wapen in zijn hand naar zijn woning die zich eveneens in dezelfde straat bevindt. Hij stapte vervolgens in zijn auto en reed weg, schrijft de politie.

Aan de hand van de beschrijving van het vluchtvoertuig is deze kort na het gebeuren door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op de kruising van de Fred Derby- en de Burenstraat klemgereden. De autobestuurder tevens verdachte werd direct in de boeien geslagen.

Het wapen waarmee het strafbare feit is gepleegd, is nog niet achterhaald. Franklin ontkent de daad te hebben gepleegd. In het belang van het onderzoek is het voertuig in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Martin is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen, terwijl de verdachte Franklyn in verzekering is gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.