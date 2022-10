Woning Kennedyweg afgebrand: zoon opgebracht voor verhoor

Een laagbouw houten woning aan de Kennedyweg in Suriname is zondagmiddag in vlammen opgegaan. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de politie van Zanderij een zoon van de eigenaar voor verhoor heeft overgebracht naar het politiebureau.

Ze zouden het vermoeden hebben dat de 15-jarige jongen de brand zou hebben gesticht. Vernomen wordt dat de zoon geestelijk labiel is.

Het huis van 5 bij 6 meters is geheel in as gelegd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het afgebrande huis was aangesloten op het EBS-net.

De Surinaamse politie heeft het Forensische Opsporingsteam ingeschakeld voor onderzoek.