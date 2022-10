Verplichte registratie ambtenaren in Suriname van start

Honderden ambtenaren waren op zaterdag 1 oktober aanwezig bij het hoofdkantoor van Biza, om met begeleiding van muziek en veel vertoon van saamhorigheid onder de ambtenaren, de start van het Public Sector Reform programma van de regering Santokhi/Brunswijk feestelijk te lanceren.

Simultaan worden twee activiteiten hieruit afgewerkt namelijk het openen van de venster voor ambtenaren die vroegtijdig en vrijwillig uit overheidsdienst willen treden en de verplichte landsdienaren registratie, waarbij alle ambtenaren verplicht worden gesteld om zich te registeren. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven wordt het loon stopgezet.

1 oktober werd volgens minister Bronto Somohardjo speciaal gekozen omdat het op de zaterdag viel en om Suriname te laten zien dat ambtenaren niet lui zijn, getuige de honderden ambtenaren die zijn komen opdagen op de zaterdag, aldus de bewindsman. Hij is vol lof over de ambtenaren van zijn ministerie en voelt zich gelukkig met zijn enthousiaste team en is zich ervan verzekerd dat met gemotiveerde ambtenaren de PSR zal slagen.

De Biza bewindsman riep de ambtenaren op die een nieuwe uitdaging in hun leven willen om gebruik te maken van de stimuluspakketten die de regering aanbied, pak je kans want misschien komt die kans niet meer langs en ga je registeren want if yu no registreer yo skeer, aldus Somohardjo.

Directeur Nasier Eskak van BiZa deed zijn plicht door zich als eerste te registreren. Volgens directeur Eskak is de verplichte landsdienarenregistratie slechts een deel van het PSR-traject, maar dan wel een heel cruciaal deel, “omdat we een probleem heel effectief en efficiënt kunnen aanpakken wanneer we weten hoe groot het probleem is.”

Eskak is blij dat BiZa, startende op deze dag, de eerste stap heeft gemaakt om van ons overheid een betere overheid te maken.