Tweede ronde van verkiezingen in Brazilië nodig

Bij de verkiezingen in Brazilië zondag is er geen sprake van een absolute meerderheid voor een van de kandidaten. Vandaar dat er een tweede ronde nodig is, die gepland staat op 30 oktober.

Met bijna alle stemmen geteld staat Lula da Silva voor met 48,4 procent, terwijl de zittende president Bolsonaro 43,3 procent van de stemmen kreeg. De andere negen kandidaten die meededen, speelden geen rol van betekenis.

Volgens Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna geeft deze uitslag aan hoe het buurland van Suriname tot op het bot verdeeld is. Dat zal de komende weken, in aan loop tot de tweede ronde, nog meer polarisatie en spanningen met zich mee kunnen brengen, schrijft de NOS.

Op 30 oktober volgt de beslissende ronde.