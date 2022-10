15-jarige tieners stelen halsketting van baby

Twee 15-jarige jongens H.M. en O.P. hebben afgelopen week een halsketting van een baby buitgemaakt. De politie van het bureau Santo Dorp heeft de twee op woensdag 28 september op hun woonadres in het politieressort aangehouden.

De moeder van de baby deed van deze diefstal aangifte op voormeld politiebureau, meldt het Korps Politie Suriname. Volgens verklaring van de aangeefster woont zij in het stadscentrum. Op die bewuste dag bracht ze een bezoek aan haar moeder die op Santo Dorp woonachtig is.

Toen zij terugkeerde naar huis en al in de stad was, ontdekte ze dat de halsketting van haar dochtertje niet aan haar hals was. Zij ging terug naar haar moeder en confronteerde haar 15-jarige neefje H.M., die bij haar moeder woont en eerder op de dag met de baby op het erf rond liep met het voorval.

H.M. ontkentde wat van deze diefstal af te weten. Onderzoek wees uit dat de buurjongen O.P. alias “Jopi” de ketting moet hebben genomen en de opbrengst zou delen met H.M. De verdachte O.P. die onhandelbaar is, ontkent echter betrokken te zijn bij het strafbare feit. De halsketting is echter nog niet achterhaald.

De twee jeugdigen worden ervan verdacht een halsketting van geel metaal te hebben weg genomen om de hals van een baby. Beide verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Vanwege hun jeugdige leeftijd is het tweetal ingesloten in het jeugd Doorgangscentrum te Opa Doeli.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.