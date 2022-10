Man die nacht met dame doorbrengt bestolen van tas met geld en sieraden

De 23-jarige Georgie R. is zondag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat zij ervan verdacht wordt een tas met waardevolle sieraden en geld te hebben gestolen van een man, met wie zij de nacht had doorgebracht.

De benadeelde is een 29-jarige man, die de dame naar een woning in Paramaribo bracht waar ze de nacht doorbrachten. De volgende morgen toen de man wakker werd, ontdekte hij dat zijn tas die hij naast het bed had geplaatst er niet meer was.

In de tas zat 150 euro, 3.700 SRD en sieraden, te weten drie halskettingen en een aantal ringen, met een gewicht van bijkans 180 gram.

Daar de man en de vrouw alleen in het huis waren en er geen sprake was van sporen van inbraak, was aannemelijk om de vrouw te verdenken van diefstal. Uiteindelijk werd de politie ingeschakeld, die de vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld.