Lage waterdruk in delen Paramaribo vanwege toegenomen verbruik in vakantieperiode

Als gevolg van het toegenomen waterverbruik in de afgelopen vakantieperiode is de waterdruk in het distributienet van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) behoorlijk afgenomen.

Door de afgenomen waterdruk hebben een aantal gebieden in Paramaribo, voornamelijk Noord, te kampen met een lage waterdruk. De verbruikers krijgen op gezette tijden geen water uit de kraan.

De SWM doet een beroep op de samenleving om zuinig om te gaan met het beschikbare water, teneinde de waterdruk in het distributienet wederom op peil te kunnen krijgen.

“De SWM biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief en stelt alles in het werk om met de beschikbare middelen verbruikers op een alternatieve manier te voorzien van water”, meldt de afdeling Public Relations.