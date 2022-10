‘Surinaamse Schaakbond werkt aan kweekvijver uitbreiding’

De Surinaamse Schaakbond zet een masterplan uit om binnen de schaakwereld, de kweekvijver voor top schakers uit te breiden. Het plan bestaat uit 4 onderdelen, zegt Marlon Kaslan, voorzitter van de bond. Deze onderdelen hebben te maken met activiteiten met de scholen, een naschoolse curriculum, schaken op tv en schaken in de districten. Hieruit wil Kaslan meer jongeren met talent aantrekken naar de denksport.

Afgelopen vrijdag is de FATUM Nationale Jeugd Schaakkampioenschap U-20 klasse gestart. 45 jongeren van alle klassen, beneden de 20, gaan voor de komende 4 weekenden in competitie met elkaar. De jongste deelnemer is 10 bij de jongens en 12 jaar bij de meisjes. Ze spelen in totaal 9 ronden, voordat de kampioen wordt gekozen.

In de planning is om de kampioen ook te sturen naar internationale schaaktoernooien. Catherine Kaslan, de jongste met de Woman Fidé Master titel gaat 5 oktober naar Paraguay om aan de Zuid-Amerikaanse toernooi te participeren. In Suriname is zij regerend U-20 kampioen en Surinaams Kampioen bij de dames.

Voor veel jongeren levert schaken een grote bijdrage aan hun studie, vooral wiskunde en natuurkunde, waar inzicht nodig is. Een belangrijk onderdeel van schaken is vooruit kunnen denken, strategie bedenken die voor jou een voordeel is, en offers kunnen brengen met jou plan in het groter geheel.

Marlon zegt dat schaken net een oorlogsveld is; waarbij de koningin jouw sterkste wapen is, en de koning de belangrijkste speler is, die beschermd moet worden, maar er is een mogelijkheid dat de andere stukken kunnen promoveren naar een koningin.

De basic life skill die schaken bijbrengt en uitdaagt is het uithoudingsvermogen, het denkvermogen, het vermogen om zelf na te denken en geheel zelfstandig een besluit te nemen.

FATUM Nationale Jeugd Kampioenschappen 2022 duurt tot 23 oktober 2022 en wordt gehouden in het Denkcentrum op het complex van het Anton de Kom Universiteit van Suriname.