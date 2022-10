Jeugd Tibiti ontvangt schooltassen; voelt zich in de steek gelaten

De bewoners van het inheems dorp Tibiti in Suriname, hebben onlangs hun misnoegen geuit bij de voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale. De stichting bevond zich afgelopen woensdag in het dorp in het kader van haar landelijke schooltassen project. De kapitein en basja’s van het dorp hebben een waslijst van problemen voorgehouden aan Vismale.

De dorpsleiding voelt zich in de steek gelaten door de regering. Sinds haar aantreden is noch de Surinaamse president, noch de vicepresident en noch de districtscommissaris geweest naar het dorp. Dit ondanks er brieven zijn geschreven over de problemen van het dorp. Vismale heeft de noden aangehoord en heeft beloofd de boodschap over te brengen aan de president en de vicepresident.

Dit heeft hij inmiddels ook al gedaan. Hij heeft de mensen gerustgesteld dat zij niet vergeten zijn door de regering, maar dat de regering door drukte nog niet aan toe zijn gekomen het dorp te bezoeken. Van 1 voor 12 krijgt het dorp alvast een brush cutter. Stichting gaat zich de komende periode inzetten om de noden van het dorp te helpen verlichten.

De jeugd van het dorp zijn allemaal voorzien van een schooltas met schoolspullen. De stichting heeft het dorp flink in de bloemetjes gezet. Naast schoolspullen zijn er voedingsmiddelenpakketten en kleding gebracht. De stichting heeft ter plekke bami gedraaid en kip klaargemaakt voor kinderen en hun ouders. Tussen de 60-80 kinderen zijn voorzien van een schooltas voor het nieuwe schooljaar.

Landelijk heeft de stichting meer dan 850 kinderen geholpen aan een schooltas. Vismale blikt tevreden terug op het schooltassenproject. “Wij hadden graag heel Suriname willen helpen, maar jammer genoeg zijn we hiertoe niet in staat”. De 1 voor 12-voorzitter is de donateurs erkentelijk voor de steun aan de stichting om zoveel als mogelijk de mens in nood te helpen.

Om nog meer mensen in nood te helpen kan er overgemaakt worden op de volgende rekeningen van de stichting: