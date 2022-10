Aanhouding directeur en manager securitybedrijf rechtmatig getoetst

De rechter-commissaris heeft vrijdag de inverzekeringstelling van de verdachten Akshay R., directeur van een securitybedrijf in Suriname en zijn manager Soeniel R. rechtmatig getoetst. De twee werden afgelopen dinsdag door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld voor illegaal vuurwapenbezit en hebben de advocaten Benito Pick en Chandra Algoe in de arm genomen.

Het bedrijf van de directeur, die stiefzoon is van een districtscommissaris, heeft bijkans 30 tot 35 man in dienst. Die zouden met illegale vuurwapens op verschillende locaties voor bewakingswerkzaamheden worden ingezet. Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) kreeg informatie dat het desbetreffende securitybedrijf bewakingswerkzaamheden verricht met illegale wapens en stelde daartoe een onderzoek in.

De directeur werd aangesproken en aangemaand om de wapens in te leveren. Hij had toen een vuistvuurwapen en een jachtgeweer afgestaan. Onlangs werden bij een restaurant aan de Lalla Rookhweg twee security medewerkers van hetzelfde bewakingsbedrijf betrapt met twee illegale vuistvuurwapens. Deze werden toen in beslag genomen.

Akshay werd vervolgens wederom opgeroepen door de politie om alle illegale wapens in te leveren. Hij heeft toen twee vuistvuurwapens afgestaan, die thuis bij zijn schoonfamilie waren bewaard. De politie deed een inval en stuitte op meer illegale wapens. Er zijn in totaal vijf vuistvuurwapens, een jachtgeweer en twee alarmpistolen aangetroffen en in beslag genomen. Akshay en zijn manager werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De verdachten werden na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Ze blijven in voorarrest.