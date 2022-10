156 miljoen Brazilianen vandaag naar de stembus

Brazilië is volledig verdeeld en de spanning loopt al weken op in verband met de verkiezingen vandaag. 156 miljoen stemgerechtigde Brazilianen kiezen zondag 2 oktober naast een president ook parlementsleden en regionale bestuurders.

De strijd om het presidentschap zal vooral gaan tussen de zittende president Jair Bolsonaro (67) en oud-president Luiz da Silva (76). De ultrarechtse president Bolsonaro en de linkse oud-president ‘Lula’ zijn aartsrivalen.

In de aanloop naar de verkiezingen in het buurland van Suriname, waren er verschillende gewelddadigheden en zelfs doden: de afgelopen maanden werden drie aanhangers van Lula door aanhangers van president Bolsonaro vermoord schrijft de NOS.

Oud-president Lula gaat volgens peilingen aan kop. Bolsonaro, die begin dit jaar een bezoek bracht aan de Surinaamse president, heeft eerder betoogd dat het kiessysteem fraudegevoelig is en het is nog onduidelijk of hij zich zal neerleggen bij een nederlaag.

Ook Brazilianen in Suriname, die nog de Braziliaanse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen bij de ambassade.