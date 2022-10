Vanaf vandaag niet meer mogelijk entry fee voucher te kopen op luchthaven Suriname

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk de entry fee voucher van US$ 25 of € 25 te kopen bij aankomst op de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname. Dit betekent dat elke reiziger (niet-ingezetene) voorafgaand aan het vertrek naar Suriname in het bezit dient te zijn van de voucher c.q. het online verkregen toegangsbewijs.

De online aanvraag kan bij VFS Global worden ingediend zodra de vertrekdatum vaststaat. Bereikbaarheid VFS Global klantenservice in Paramaribo: Maandag t/m vrijdag van 06:00 – 14:00 uur (Surinaamse tijd). Tel: +1 929 214 1755 (VS) of +31 203 690 855 (Nederland) of +597 473822 (Suriname). E-mail: info.suriname@vfshelpline.com of via live support chat.

Let wel: VFS Global is niet bereikbaar in het weekend en op feestdagen of buiten de lokale kantoortijden. Een aanvraag kan niet door een andere dienst worden afgehandeld.

Slechts op de volgende locaties kan de entry fee voucher nog bij aankomst worden gekocht:

Het Canawaima Management N.V. te South Drain, Nickerie.

De Dependance van het Consulaat Generaal te Saint Laurent du Maroni. Adres: 26a Rue Justin Catayee Angle Rue Tourtet-et-J.Catayee parcelle – AE – 154 St. Laurent du Maroni – Tel/fax : 00594 594 34 49 68.

Sinds begin juli is het visumbeleid van Suriname versoepeld. Vreemdelingen die voor toeristische doeleinden en familiebezoek het land binnenkomen, hebben geen visum meer nodig, ongeacht hun nationaliteit. In oktober 2021 heeft de regering de visumplicht afgeschaft voor de Surinaamse diaspora en wel voor personen geboren in Suriname, maar sinds begin juli voor personen die over een andere nationaliteit beschikken. Alle personen die visumvrij afreizen naar Suriname moeten een entry fee voucher van US$ 25 of € 25 aanschaffen.

President Chandrikapersad Santokhi merkte op dat het voornaamste doel van deze unilaterale visumafschaffing voor alle nationaliteiten, is om meer toeristen te interesseren Suriname te kiezen als vakantiebestemming. “De logistieke barrières worden geminimaliseerd, dit zal positieve effecten hebben voor in het bijzonder de toerisme-industrie”. De introductie van de entry fee is om de inkomsten die Suriname uit visa en toeristenkaarten zal derven, op te vangen.