VIDEO: Skalians in gebied Stoelmanseiland vernietigd in opdracht van OM

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft de afgelopen dagen haar taak in het kader van bestrijding van milieucriminaliteit voortgezet. In de periode van woensdag 28 september 2022 tot en met vrijdag 30 september 2022 heeft het Openbaar Ministerie met ondersteuning van leden van het Nationaal Leger en het KPS in het district Marowijne en wel in het gebied Stoelmanseiland, inspectie werkzaamheden verricht.

In dat verband zijn 10 skalians, waarvan 8 grote en 2 kleine, die in genoemd gebied opereerden in beslag genomen en daarna onbruikbaar gemaakt. Een filmpje hiervan is onderaan het bericht te zien.

Betreurenswaardig is dat daarbij gebleken is dat aan de Surinaamse zijde van de rivier de meeste oevers reeds goudwinningsactiviteiten hebben doorstaan, en daardoor totaal zijn vernield danwel dat er thans levendige goudwininngsactiviteiten plaatsvinden. Triest beeld. Op enig moment zal dat vergaande consequenties hebben voor mens en milieu.

Het Openbaar Ministerie is tijdens de inspectie ook gestuit op pontons, die grind ontginnen in de rivier in de omgeving Herminakondre. Het is gebleken dat de vergunning van 1 ponton vanaf het jaar 2020 is vervallen. De werkzaamheden zijn onmiddellijk stopgezet en is de ponton en alles wat daarbij hoort, inbeslaggenomen. De eigenaar moet zich aanmelden op Recherche oost.

De andere ponton behoort toe aan een bekend bedrijf in Suriname, welke wel in het bezit moet zijn van een vergunning. De verantwoordelijke op de ponton is aangezegd om deze vergunning op zeer kort termijn te overhandigen aan Recherche oost.

Het Openbaar Ministerie heeft samen met het KPS en leden van het Nationaal Leger de hun toebedeelde taken op basis van wet en recht en in het belang van de samenleving uitgevoerd en zal zulks ongestoord voortzetten.