Roddelpraat tussen tieners ontaardt in vecht- en steekpartij

Vier buurjongens wonenden aan de Ramgoelamweg in Suriname raakten donderdag verwikkeld in een vechtpartij, die ontaardde in een steekpartij.

In verband met het onderzoek heeft de politie van Paramaribo de verdachten Jonathan W. (17) en Ivan K. (14) vrijdag in verzekering gesteld.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat roddelpraat de aanleiding van deze vecht- en steekpartij is geweest.

Beide slachtoffers, van ongeveer dezelfde leeftijd als de verdachten, hebben fracturen opgelopen. Een van hen is met een schaar gestoken en ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Na de melding heeft de politie van Latour de verdachten in kwestie aangehouden en voorgeleid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld.

Ze zijn voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.