Messen, boksbeugels en drugs gevonden bij inval Club Lustig Den Haag

De politie in Den Haag heeft afgelopen nacht een inval gepleegd bij Club Lustig in het centrum van de Hofstad. Daarbij zijn drugs, boksbeugels, messen en pepperspray aangetroffen meldt Omroep West.

Volgens de Haagse politie had zij informatie dat in de horecagelegenheid werd gehandeld in verdovende middelen. Daarnaast waren er vermoedens dat bezoekers in het bezit zouden zijn van wapens.

Met een groot aantal eenheden is de politie de horecagelegenheid binnengegaan en heeft het pand doorzocht met behulp van een speurhond. De locatie werd afgezet door middel van schermen voor het creëren van een veilige werkomgeving en om de privacy van bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen.

Aanwezige bezoekers en personeelsleden werden vervolgens gecontroleerd. De bezoekers en personeelsleden, 300 personen, konden na de controle de locatie verlaten meldt de politie.