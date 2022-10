Jason van Genderen nieuwe algemeen directeur St. Vincentius Ziekenhuis

Per 1 oktober is Jason van Genderen in dienst getreden van de Stichting St. Vincentius Ziekenhuis in Suriname. Hij volgt daarmee drs. Michel Blokland op die na het vertrek van Manodj Hindori, als waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis optrad.

Van Genderen was tot en met 30 september werkzaam als algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Het bestuur van de Surinaamse Stichting prijst zich gelukkig met de indiensttreding van deze ervaren deskundige en vertrouwt dat hiermee het St. Vincentius Ziekenhuis nog beter in staat zal zijn haar taak als gezondheidszorginstelling te vervullen. Zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden streeft het St. Vincentius Ziekenhuis ernaar om optimale en complete gezondheidszorg aan de bevolking van Suriname aan te bieden.

In de afgelopen periode hebben de directie, staf en medewerkers van het ziekenhuis reeds getoond zich met hart en ziel te willen inzetten om de doelstellingen van de Stichting te bereiken.

“Wij vertrouwen dat Jason van Genderen zich snel zal inwerken om aan de immense problematiek rondom de gezondheidszorg in Suriname met collega’s en medewerkers het hoofd te kunnen bieden”, aldus de Raad van Toezicht van Stichting St. Vincentius Ziekenhuis Suriname.