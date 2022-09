VIDEO: Chinese winkeliers ernstig mishandeld bij brute roofoverval

Een winkeliers echtpaar is woensdagavond iets na 23.00u tijdens sluiting slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. Dit gebeurde aan de Magentaweg in Suriname.

De winkelierster zegt in gesprek met Waterkant.Net dat haar man bezig was het rolluik te sluiten, toen vier mannen gezeten in een zwart gelakt voertuig de winkel binnenstapten en de slachtoffers terstond onder schot hielden.

De winkelier werd daarbij ernstig mishandeld. Als gevolg daarvan liep hij een barstwond op aan zijn hoofd en verwondingen in zijn gelaat. Hij bloedde hevig.

Ook zijn vrouw bleef niet bespaard. Zij liep eveneens een barstwond op aan haar hoofd. Verder klaagde zij van pijn over haar heel lichaam.

Na de daad stapten de verdachten wederom in het voertuig en reden ze richting Magentakanaalweg.

Nadien schakelde de vrouw de politie in. Na aankomst van de politie werd haar man per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij ter observatie is opgenomen.

Volgens de winkelierster is een mobiele telefoon van een van de rovers in de winkel gevallen, die intussen aan de politie is afgestaan.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De overval is met een beveiligingscamera vastgelegd: