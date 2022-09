Verkeersbrigadiers weer actief vanaf de start van de scholen

Het opleiden van verkeersbrigadiers lag drie jaren stil en is dit jaar weer van start gegaan. De verkeersbrigadiertjes zullen door middel van hun stopbordjes de aandacht trekken bij de verschillende oversteekpunten in Suriname.

Aan de gemeenschap wordt een beroep gedaan om rekening te houden met de scholieren in het verkeer en medewerking te verlenen aan de verkeersbrigadiers bij het uitvoeren van hun taak.

Ook in de buurt van scholen waar er geen verkeersbrigadiers aanwezig zijn adviseert het ministerie van Justitie en Politie dat er met gematigde snelheid wordt gereden.

De verkeersbrigadiers zijn vanaf de start van de scholen in oktober weer actief in Paramaribo, Wanica en Para. De verkeersbrigadiertjes van Nickerie worden in oktober opgeleid.

Bekijk hieronder een lijst van de scholen met verkeersbrigadiertjes.