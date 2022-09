Verdachten in 4.000 kilo cocaïnezaak Rotterdamse haven blijven aangehouden

De twee onlangs in Suriname aangehouden verdachten, in de geruchtmakende zaak waarbij vorig jaar meer dan 4.000 kg cocaïne in de Rotterdamse haven werd onderschept, hebben dinsdag wederom een verlenging van 30 dagen gekregen van de rechter-commissaris.

Advocaat Maureen Nibte die de verdachten Rudi B. en Rohied J. bijstaat, bevestigt de verlenging. De raadsvrouwe geeft aan dat zij intussen inzage heeft gehad in het zeer lijvig strafdossier. Vanaf de vondst van de drugs heeft de politie talloze onderzoeken gedaan en vele getuigen gehoord. Ook zijn er mastgegevens van telecom masten, telefoon uitdraaien en zij er vele getuigen gehoord.

Nibte geeft aan dat haar cliënten de strafbare feiten ten stelligste ontkennen. De verdachten zijn vanaf december gehoord als persoon en pas in augustus hebben zij de status van verdachte gehad, waarna zij in verzekering zijn gesteld. De drugs zijn vervoerd in een lading hout welke vervoerd werd door Rohied J.

De verdachte Rudi B. was belast met het wegen van de lading. De advocaat wilt in dit stadium niks kwijt, omdat het onderzoek nog steeds in volle gang is. Haar cliënten verlenen hierbij alle medewerking omdat zij overtuigd zijn van hun onschuld.

Nibte hoopt dat zij haar cliënten in een vroeg stadium vrij kan pleiten. De eerlijkheid gebied haar wel aan te geven dat vanwege de complexiteit van de zaak, het Surinaamse Openbaar Ministerie deze zaak waarschijnlijk aan de strafrechter zal voorleggen om ter terechtzitting te worden onderzocht.