President Santokhi verwelkomt Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste

Ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste is woensdag als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Frankrijk, verwelkomt door president Chandrikapersad Santokhi in Suriname. Dit ter gelegenheid van de uitreiking van de geloofsbrieven van de ambassadeur aan het staatshoofd.

De president wenste de ambassadeur een succesvolle ambtstermijn toe en gaf aan de gezamenlijke initiatieven van Suriname en Frankrijk op verschillende gebieden toe te juichen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, met name in het grensgebied.

Suriname en Frankrijk hebben een fundamenteel en constructief partnerschap met een speciale dimensie, aangezien beide landen een grens delen. “Ik kijk uit naar de officiële start van het onderhandelingsproces over de afwikkeling van deel 4 van de grens zoals bepaald in artikel 5 van het Protocol betreffende de grens, ondertekend in maart 2021”, aldus het staatshoofd.

Wat betreft de geherstructureerde River Council verwacht regeringsleider dat de discussies tijdens deze bijeenkomsten meer actiegericht zullen zijn, resulterende in concrete samenwerkingsprogramma’s. Daarbij verwees hij naar de recente ondertekening van de technische overeenkomst, op 13 september 2022, voor de bouw van de nieuwe aanlegplaats in Albina.

Santokhi sprak daarnaast zijn waardering uit voor de Franse vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tijdens de besprekingen. “Ik kijk uit naar de Franse steun, aangezien we opnieuw zullen samenwerken met het IMF”, aldus de president.