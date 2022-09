Opnames in Suriname voor jeugdserie ‘Kofi’s Tori’ over Nederlands slavernijverleden

Vanaf 10 november is de jeugdserie ‘Kofi’s Tori’ over het Nederlandse slavernijverleden te zien bij de NPO. In de serie deelt Kofi, een 14-jarige tot slaaf gemaakte tiener, vloggend zijn verhaal.

Hij vertelt over het leven op de plantage, zijn broer, zijn baas, over verliefd zijn als tot slaaf gemaakte, zijn verleden en uiteindelijk zijn vluchtpoging. De opnames voor deze serie zijn deze week begonnen in Suriname.

De hoofdrol van Kofi wordt gespeeld Daniël Kolf. Hij groeide op in Suriname waar hij vanaf jonge leeftijd de jeugdtheaterschool deed. In 2015 verhuisde hij naar Nederland om zich te ontwikkelen op de toneelschool in Arnhem en Amsterdam.

Na enkele gastoptredens in series als Mocro Maffia, speelde hij de hoofdrol in de bioscoophit De Libi van Shady el Hamus. Ook speelde hij in 2022 in The Damned (regie Ivo van Hove). In seizoen 22|23 is hij bij ITA te zien in Bloedbruiloft (regie Wim Vandekeybus).

Een preview van de serie is half oktober te zien op het festival Cinekid in Amsterdam, maakte de omroep vandaag bekend.